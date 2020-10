추석 연휴 금융사에 '디도스' 공격…금감원 "피해 없이 방어"

[아시아경제 조강욱 기자] 추석 연휴기간 동안 일부 금융회사를 대상으로 디도스 공격 시도가 있었다. 하지만 대응 절차에 따라 적절히 방어해 피해는 없었던 것으로 밝혀졌다.

금융감독원은 4일 김근익 수석부원장 주재 하에 금융시장 담당 임원 및 관련 부서장이 참석한 ‘금융상황 점검회의’를 개최하고 추석 연휴기간중 해외 금융시장 동향 및 국내 시장 재개시 영향 등을 종합 점검하고 대응방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의에서는 연휴기간중 일부 금융회사를 대상으로 시도된 디도스 공격에 대한 점검이 이뤄졌다. 이에 대해 금융회사, 통신사, 금감원, 금융위, 금융보안원이 공조해 공격 발생 즉시 신속히 대응한 결과 서비스 중단 및 금전 피해가 발생하지 않았다고 금감원은 설명했다.

또 금감원은 향후 추가적인 디도스 공격에 대비해 유관기관과 정보공유 체계를 유지하고 모니터링을 강화하는 등 적극 대응할 예정이라고 밝혔다.

김 수석부원장은 이날 회의에서 10월 이후로 트럼프 대통령의 회복 등 미국 대선관련 변수, 유럽 코로나19 재확산·봉쇄 강화 등의 향방에 따라 금융시장 변동성이 확대될 가능성이 있으므로 유의할 필요가 있다고 언급했다.

또 그는 "특히 월요일 국내 금융시장 재개시 연휴기간중 발생한 해외 시장 변수가 반영될 가능성에 대비해 시장 상황을 면밀히 모니터링하는 한편, 불안 확대 조짐이 나타날 경우 관계기관과의 긴밀한 협조를 통해 대비 태세를 강화해달라"고 당부했다.

김 수석부원장은 "디도스 공격은 금융시스템의 신뢰성과 직결되는 사안이므로 대응체제를 강화해달라"고 강조했다.

