전경련국제경영원, 유니콘 기업 시장 전략포럼 개최

[아시아경제 이동우 기자] 전국경제인연합회 부설 경영경제교육기관인 전경련 국제경영원은 오는 14일 '유니콘 기업 시장 전략포럼'을 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 포럼은 경기침체 속에서도 시장의 혁신을 주도하고 있는 유니콘·예비 유니콘 기업의 대표적인 성공사례를 공유할 목적으로 기획됐다. 유니콘 기업은 기업가치 10억달러(한화 1조1800억원) 이상 비상장 스타트업을 의미한다.

글로벌 여가 플랫폼 야놀자의 김종윤 대표는 첫 번째 세션에서 여가를 모바일 커머스와 연결, 여가 산업 전체의 디지털 전환을 이끈 성공 전략을 공유한다. 국내 최초 부동산 서비스 앱인 직방은 부동산과 정보 기술의 결합을 통해 부동산 시장의 판도를 바꾼 성공 사례를 발표할 예정이다.

국내 최대 패션 플랫폼 기업인 크로키닷컴의 지그재그와 크라우드 펀딩 시장을 선도하고 있는 와디즈의 차별화된 숨은 전략을 공유할 예정이다.

전경련 국제경영원은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려워진 경제 환경에 유니콘·예비 유니콘 기업의 시장의 혁신 사례를 통해 한국 경제의 새로운 활로를 모색하고자 하는 취지로 이번 전략포럼을 기획했다.

본 포럼에 대한 신청과 문의는 전경련 국제경영원 홈페이지 및 전화를 통해 가능하다.

