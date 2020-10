확진자 속출 부산 만덕동 모든 학교 등교금지 조치

부산교육청, 연휴이후 5일부터 8일까지 유·초·중·고 16곳 모두 원격수업 전환

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 북구 만덕동 일대 코로나19 감염자 발생이 속출하자 추석연휴 이후 이 일대 전 학교가 원격수업으로 전환된다.

대중탕인 그린코아목욕탕과 소규모 음식점 관련 확진자 발생 등 만덕동 일대가 심상치 않은 데 따른 조치이다.

부산시교육청은 최근 코로나19 확진자가 잇따라 발생하고 있는 부산 북구 만덕동 지역 모든 학교, 전 학년에 대해 학생 안전을 고려해 10월 5일부터 8일까지 4일간 원격수업으로 전환한다고 4일 밝혔다.

시 교육청은 지난 3일 오후 6시 만덕지역 코로나19 확산에 따른 긴급 대책회의를 열고 학교관리자와 감염병 전문가, 부산시 관계자, 교육부 등과 협의를 거쳐 이같이 결정했다.

원격수업 전환학교는 유치원과 초·중·고 16곳이다. 유치원은 그린코아유치원·만덕자연유치원·백산유치원·백양유치원·사랑나무유치원·신덕병설유치원 등 6개원, 초등학교는 덕양초·만덕초·백산초·백양초·상학초·신덕초 등 6개교, 중학교는 만덕중·백양중·신덕중 등 3개교, 고등학교는 만덕고이다.

시 교육청은 이 기간 학생 돌봄이 어려운 학부모들을 위해 유·초 긴급돌봄을 운영하기로 했다.

교육청은 또 만덕지역 확진자 발생 추이를 지켜보면서 부산시 방역당국과 협의해 추가 조치 등을 검토할 예정이다.

부산시는 이에 앞서 지난 1일 만덕1·2·3동 소공원 18곳을 폐쇄했다. 이 일대 음식점과 휴게음식점에 대해서는 집합제한 명령을 발동했다.

4일까지 만덕동 관내에서는 북구 백양초 학생 확진자(부산415번)가 발생한 데 이어 각급 학교 학생 73명과 교직원 4명 등 모두 77명이 자가격리 대상자로 분류됐다.

부산 북구에선 지난 2일 만덕동 그린코아목욕탕 관련 확진자가 2명 발생하는 등 현재까지 20명이 넘는 확진자가 발생했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr