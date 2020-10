꼬마사과 '루비에스'를 아시나요 … 경북 영천 작목반 '생산단지' 주도

경북농기원 "최근 젊은 소비층 큰 인기"

영천, 농산물 생산단지 경진대회 '대상'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도농업기술원은 껍질째 먹을 수 있는 꼬마사과 '루비에스'가 최근 젊은 소비층에서 큰 인기를 끌고 있다고 4일 밝혔다.

농촌진흥청에서 육성, 2017년 품종 등록한 '루비에스'는 일반 사과에 비해 3분의 1 정도 크기(무게 80g 가량)로, 일반 탁구공보다 조금 큰 정도여서 후식으로 안성맞춤이다.

과수 시장에서 대과 선호성이 뚜렷한 가운데서도 최근 소비자의 기호성이 간편·다양해짐에 따라 껍질째 먹을 수 있고 먹기에 부담 없는 루비에스가 각광받고 추세다. 8월 하순 혹은 9월초에 출하되는 사과들에 비해 당도 높고, 경도가 좋아서 상온 저장성도 강하다.

경북지역 루비에스 재배 농가는 현재 81㏊, 273곳에 머물고 있다. 전체 사과재배 면적에 비해선 매우 적은 면적이지만, 이는 소비자 기호 다양성에 대응하는 차원이라고 경북 농기원은 설명했다.

특히, 영천에서는 '루비에스작목반'을 조직해 35㏊에 100여 농가가 참여해 자체브랜드를 기획·유통에 노력한 결과 2019년도 최고품질 농산물 생산단지에 경진에서 대상을 수상하기도 했다. 여기에서는 작목반단위 재배교육, 현장컨설팅으로 농가품질 규격을 설정하고 다수확보다는 고품질 생산으로 브랜드 이미지를 제고하고 있다.

최기연 경상북도농업기술원장은 "최근 1인 가구 증가와 다양한 소비층의 선호를 반영하는 신품종 육성 및 보급에 앞장서고 신품종 도입 농가들에겐 교육 및 컨설팅을 추진하는 등의 노력에 최선을 다하겠다"고 전했다.

