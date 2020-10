[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 경부고속도로 서울방향 안성주유소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 예방 노력으로 질병관리청 방역 지침을 적극 홍보하고 있다고 4일 밝혔다.

서울방향 안성주유소는 화장실 등 고객 이동이 많은 주요 동선에 스탠딩 배너 및 홍보물을 설치, 코로나19 예방수칙을 홍보하고 있다.

이상민 주유소 소장은 "방문객들에게 마스크 착용과 거리두기 준칙을 철저히 안내하고 있다"면서 "차량이 붐비는 추석 연휴에 연일 강력한 소독 작업을 병행하고 있다"고 전했다.

