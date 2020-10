포항에서 70대 103번째 확진 … 어르신모임방 n차 감염 추정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 추석 연휴에도 포항시에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 속출하고 있다.

2일 포항시에 따르면 남구에 거주하는 70대가 전날(1일) 코로나19 검사를 받고 '양성 판정' 통보를 받아 포항지역 103번째 확진자 꼬리표를 달았다. 이 확진자는 30일 확진된 80대(100번째)와 접촉한 것으로 파악됐다.

100번째 확진자의 경우 포항 한 어르신모임방(포교원) 관련 확진자(79번, 88번) 등과 접촉한 것으로 드러나, 포항 어르신모임방 관련한 n차 감염이 지속되고 있는 것으로 보인다.

한편, 포항에서는 경주에서처럼 지난 11일 칠곡 산양삼(장뇌삼) 사업설명회 참석자의 확진 이후 거의 매일 확진자가 이어지고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr