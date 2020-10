12월 거래소 지수 정기변경, 편입 예상 종목은

[아시아경제 송화정 기자]오는 12월10일 코스피200, 코스닥150 등 대표지수 정기변경을 앞두고 편입 예상 종목에 대한 관심이 커지고 있다.

3일 한국투자증권에 따르면 이번 12월 정기변경에서는 처음으로 코스피200의 정기변경이 시행된다. 지난해 12월 발표된 방법론 개선안에 따른 첫 연 2회 정기변경이다. 리밸런싱을 위한 일평균시가총액과 거래대금이 적용되는 기간은 5월1일부터 10월 마지막 거래일까지다. 송승연 한국투자증권 연구원은 "9월28일 기준으로 약 한 달 정도 남았기에 편입, 편출 리스트 윤곽이 어느 정도 드러나는 시기이므로 편입 종목은 매수, 편출 종목은 매도 트레이딩 기회를 포착할 수 있는 시점"이라고 말했다.

이번 정기변경에는 코스피200 5종목, 코스닥150 15종목의 교체가 예상된다. 송 연구원은 "코스피200에서는 올 상반기 큰 상승폭을 기록했던 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 7,000 등락률 -5.24% 거래량 3,151,057 전일가 133,500 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 신풍제약, 주가 12만 5500원.. 전일대비 -5.99%씽크풀 AI 투자연구의 결정체, 라씨매매신호! 미래에셋대우 로보픽 서비스에 런칭이제서야 비밀을 밝혀 드립니다. 중증에 관한 비밀 시원하게 말씀드립니다!! close 과 작년 10월30일 상장한 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 82,900 전일대비 2,200 등락률 +2.73% 거래량 40,641 전일가 80,700 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-4일'집콕'株가 떴다…가구·정수기 등 3분기 실적 기대[특급열차-96화]지누스, 매트리스 온라인 판로 개척 close 등의 편입이 유력하다"면서 "각각 1500억원, 490억원의 패시브 자금이 유입될 것"이라고 전망했다. 코스닥150에서는 메드팩토 메드팩토 235980 | 코스닥 증권정보 현재가 114,000 전일대비 9,000 등락률 +8.57% 거래량 859,085 전일가 105,000 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 메드팩토, 유럽종양학회서 위암 병용임상 '고무적 치료효과' 입증우리에겐 불치병이란 없다! 백혈병 완치 시대 열었다! 김성진 메드팩토 대표, '만성골수성백혈병' 재발 및 내성 기전 규명 close 등 15종목에 최소 56억원에서 410억원 정도의 패시브 추적 자금이 유입될 것이란 전망이다. 송 연구원은 "코스피200은 소비재 종목 수가 증가할 것으로 보이고 코스닥150에서는 IT 업종 종목 수가 소폭 늘어날 것"이라고 덧붙였다.

송 연구원은 "과거 정기변경 때 외국인과 기관은 당일을 기점으로 각 주체별 편입, 편출 종목에 대한 누적 매수·매도 방향성이 상이했다"면서 "외국인은 이벤트 플레이에 적극적이었던 반면 기관은 상대적으로 지수에 밀착한 모습이었다"고 설명했다. 올해는 외국인 투자자들의 현물 매도 누적 잔고가 워낙 크다는 점에서 방향성이 이전과는 다를 가능성도 어느 정도 존재하지만 여전히 종목별 이벤트 플레이 기대감은 유효하다는 의견이다. 송 연구원은 "일방적인 매수·매도보다는 편출입 종목 모두의 수급 동향을 관찰해가면서 대응하는 것이 바람직할 것"이라고 말했다.

