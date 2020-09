러스트벨트가 볼티지밸리로 변한 사연은?

GM 떠난 자리에 로즈타운모터스 자리잡아

쇠락한 제조업지대가 미래차 중심지로

내연기관차에서 전기차 시대로 이동 상징적 변화

[아시아경제 권재희 기자] 미 중동부에 위치한 오하이오주의 로즈타운이 백악관의 주목받고 있다. 쇠락한 제조업지대로 꼽혔던 러스트밸트가 전기픽업트럭과 전기차배터리 등 미래산업 중심지로 탈바꿈하면서다. 도널드 트럼프 대통령이 백악관에서 열린 로즈타운모터스의 전기트럭 '인듀어런스' 공개행사에 직접 참석하면서 더욱 관심을 모았다.

최근 미 워싱턴DC 백악관에서 열린 '인듀어런스' 공개행사에서 트럼프 대통령은 로즈타운모터스의 전기트럭에 대해 "이는 본질적으로 엔진이 바퀴에 있는 자동차"라며 "이것은 훌륭한 기술"이라고 극찬했다.

로즈타운모터스는 오하이오주 로드스타운에 자리잡은 미 전기차 스타트업으로 배터리, 전기차, 항공기 등을 설계하는 기업 워크호스의 전 최고경영자(CEO)인 스티브번스가 설립한 회사다.

번스 CEO는 2019년 GM 로즈타운공장을 매입해 이 회사를 설립했는데, 이후 이 공장이름을 '볼티지밸리'로 개명했다. 로즈타운모터스가 GM이 떠난 빈자리를 메꾼 것은 상징적인 의미를 가진다는 평가가 잇따른다. 전통 내연기관차를 전기차가 대체한다는 의미에서다.

한 때 이 곳은 '러스트밸트'로 불리며 미 제조업의 상징으로 여겨졌으나, GM이 생산중단을 결정한 후 철수하면서 직격탄을 맞았다. 그러던 로즈타운에 로즈타운모터스를 비롯해 LG화학과 GM의 배터리합작사 등이 자리잡으면서 이 곳은 오하이오 제조업의 부활로 다시 주목받고 있다. '러스트밸트'가 전기차 생산의 중심지인 '볼티지밸리'로 탈바꿈하면서다.

롭 포트몬 오하이오 상원의원은 "GM이 공장 철수를 결정했을 때 1500명의 노동자들이 실직하면서 직격탄을 맞았지만 지금 우리는 이 곳을 '볼티지밸리(Voltage Valley)'라고 부른다"며 "로즈타운모터스의 전기트럭이 옛 GM공장에서 생산될 뿐 아니라 그 공장 바로 옆에는 LG화학과 GM의 배터리가 생산될 예정"이라고 밝혔다.

내년 상반기부터 생산되는 로즈타운모터스의 전기트럭은 테슬라, 니콜라 등 전기트럭을 생산하는 경쟁사 중에서도 가장 빠른 것으로, LG화학과 GM이 생산한 배터리가 사용될 예정이다.

한편 로즈타운모터스는 기업인수목적회사와의 합병을 통해 미 나스닥 시장에 입성할 계획으로, 로즈타운모터스의 기업가치는 16억달러(약 1조9000억원)으로 평가되고 있다. 로즈타운모터스의 픽업 트럭 '인듀어런스'는 선주문만 2만7000여대에 달하는 것으로 알려졌다.

