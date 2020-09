TV조선, 제재·행정지도 최다…1주일에 한 번꼴로

한준호 민주당 의원, 방심위 제출 자료 통해 밝혀

[아시아경제 박철응 기자] TV조선이 방송통신심의위원회(방심위) 제재나 지도를 가장 많이 받은 것으로 나타났다. 매주 한 번 꼴이었다.

한준호 더불어민주당 의원은 방심위 제출자료에 따르면, 2015년부터 올해 8월까지 법정제재 및 행정지도를 가장 많이 받은 곳은 TV조선으로 355건이었다고 29일 밝혔다.

관계자 징계 또는 경고 등의 법정제재 50회, 권고 또는 의견제시 등의 행정지도 305회였다. 한 의원은 "일주일에 한 번은 법정제재 또는 행정지도를 받은 셈"이라고 했다.

지상파의 경우 MBC가 284건으로 가장 많았다. 법정제재 55회, 행정지도 229회를 받았다. KBS는 194건, SBS는 지상파 중 가장 적은 190건을 기록했다.

지상파와 종편 중 방심위의 제재 및 지도를 가장 적게 받은 곳은 JTBC로 114건이었다.

가장 많은 제재사유로는 종편의 경우 불명확한 내용을 사실로 방송하는 ‘객관성 위반’이 345건으로 많았고, 지상파는 상품 노출 및 상품 시연 등 ‘광고효과 위반’이 139건으로 가장 많았다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr