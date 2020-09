면역력 강화는 일상, '위생' 지키는 주방 아이템 눈길

[아시아경제 김종화 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19)시대 철저한 위생과 면역력 강화는 새로운 생활 수칙으로 떠올랐다. 손 씻기는 물론 마스크 착용, 사람과의 일정한 간격 유지, 휴대가 가능한 손 세정제 및 살균 스프레이 등 건강과 면역에 대한 관심이 높아지고 있다.

이에 따라 '위생소비'가 주목 받고 '집콕'으로 집에 머무는 시간이 증가하면서 위생을 지키면서 면역력을 강화해주는 주방가전의 수요가 큰 폭으로 증가했다.

특히 이번 추석에도 고향 방문 대신 비대면으로 선물을 준비하는 이들의 선물 트렌드에도이 같은 변화가 반영됐다. 바뀌고 있는 소비자 라이프 스타일에 맞춰 다가오는 뉴코로나 시대, 친환경에서 친위생, 친면역을 도와주는 건강 주방 가전용품이 인기다.

자연 그대로의 소재, 천연 미네랄 항균효과로 건강하고 맛있는 요리

독일 판매 1위 프리미엄 주방용품 브랜드 WMF가 선보인 '퓨전테크 퍼펙트 프리미엄'은 천연 미네랄로 이뤄진 특별한 소재 '퓨전테크(Fusiontec)'로 만들어져 고온, 고압에도 재료의 맛과 향, 영양을 오래도록 유지시켜주는 것이 특징이다.

또 천연 미네랄의 항균 효과로 유해한 균의 증식을 막아 더욱 건강하고 맛있는 요리를 선사한다. 특히 올인원 (all-in-one) 컨트롤 손잡이를 적용해 초보자도 손쉽게 요리할 수 있다.

천연 미네랄 소재에 간편하고 쉬운 조작법, 고급스러운 디자인까지 갖춰 감사의 마음을 전하기 위한 프리미엄 추석 선물로도 인기를 끌었다.

락앤락은 세 시간마다 자동으로 최적 진공 상태 압력을 유지하고 내부 온도 및 습도를 일정하게 조절해 쌀을 처음 구입한 상태 그대로 신선하게 보관해주는 '진공쌀통'이 소비자들의 관심을 모았다.

3시간 마다 자동으로 최적의 진공상태인 20킬로파스칼 압력을 유지하는 '스마트 락 시스템' 기술이 적용됐다. 이러한 기술로 내부 산소와 습기 등을 빼내 진공 상태를 만들어 공기 접촉으로 인한 쌀의 변질을 최소화한다.

손길이 자주 닿는 곳도 위생 관리 철저하게

삼성전자는 최근 프리미엄 김치냉장고인 '비스포크 김치플러스' 신제품을 출시했다. '김치플러스'는 삼성전자가 2017년 처음 선보인 김치냉장고로 이번 신제품은 19개 종류의 도어 패널을 선택할 수 있는 것이 특징이다.

넉넉한 수납공간이 장점인 프리스탠딩 4도어와 키친핏이 적용돼 빌트인 효과를 낼 수 있는 3도어·1도어 등 총 3가지 타입으로 출시돼 소비자의 취향과 주거 공간에 따라 최적의 조합이 가능하다.

특히 제품을 위생적으로 사용할 수 있도록 도어 손잡이에 황색 포도상구균, 대장균과 같은 유해 세균을 99.99% 제거하는 항균 솔루션을 더한 '안심 핸들'을 적용했다.

오래 머무는 집을 청결하게 관리하는 것이 건강 챙기기의 기본이다. '레이캅 에어'는 소비자 수요에 맞춰 최저소음과 가벼운 무게감에 BLDC 모터의 강력한 흡입력과 바이러스 살균력을 갖췄다.

레이캅의 오랜 기술력인 UV살균 청소헤드로 바닥과 침구, 패브릭 소파, 반려용품까지 필요에 따라 다양한 곳에 활용 가능하다. 의료현장에서 사용되는 스펙의 UV램프(파장 253.7㎜)로 세균과 바이러스, 건강유해물질을 99% 이상 제거하고 인플루엔자 바이러스나 코로나 바이러스의 퇴치 및 전파 감소 효과를 부여한다.

