쿠팡, 'LG 윙' 사전예약 진행

최대 20만원 즉시할인, 액정 파손수리 70% 할인, 중고보상 등 다양한 프로모션 함께 진행

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 29일 오전 11시부터 내달 4일 13시까지 LG전자의 신제품 LG 윙(LG Wing) 사전예약을 진행한다고 밝혔다.

쿠팡에서는 이번 사전예약 고객을 위해 20만원 카드 즉시 할인을 선보인다. 현대, 국민, 농협, 삼성, 신한 카드사 결제 고객은 89만8900원에 구매 가능하다. 특히 사전 예약 고객 중 로켓와우회원은 오전 7시 전에 새벽 배송으로 수령 가능하다.

LG 윙 신제품 출시에 맞춰 10월 31일까지 메인스크린과 세컨드 스크린 파손시 액정수리 비용 70% 할인 쿠폰도 제공한다. 쿠팡에서는 추가로 새 휴대폰을 구매한 뒤 사용하던 기기를 반납하는 중고보상 프로그램도 운영한다.

이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "LG전자와 손잡고 쿠팡에서 이커머스 단독으로 LG 윙 사전예약을 진행하게 됐다"며 "쿠팡은 앞으로도 글로벌 브랜드의 다양한 신제품을 로켓배송으로 가장 빠르고 편리하게 고객에게 배송할 것"이라고 말했다.

