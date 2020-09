신원식 "살해된 공무원 시신훼손 재확인…왜 당당하게 말 못 하나"

[아시아경제 김연주 기자] 국민의힘 '북한의 우리 국민 사살·화형 만행 진상조사 태스크포스(TF)'가 국방부와 합동참모본부를 방문한 자리에서 북한군에게 살해된 공무원의 시신이 훼손된 사실을 재차 확인했다고 28일 밝혔다.

TF 소속 신원식 국민의힘 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "(북한이 피해자를) 3시간 동안 끌고 다녔고, 밧줄이 끊어졌다가 다시 찾았으며 기름을 부어 (시신을) 훼손했다는 내용을 재확인했다"라며 "(더불어민주당 소속) 민홍철 국방위원장이 언론에 공개했던 내용과 같았다"고 말했다.

신 의원은 "'북한이 시신 훼손을 안 했다'라고 하는데, 국방부는 왜 사실이 아니라고 당당히 말을 못 하는가"라며 "정부와 여당은 왜 이 부분에 대하여 침묵하고 있는가"라고 반문했다.

그러면서 "우리 국민 시신 훼손이 확실하다면 국방부는 왜 아직도 수색 작전을 계속하는가"라며 "왜 북한의 거짓 해명에 휘둘리냐"고 했다.

신 의원은 "북한의 거짓 해명에 휘둘려서 해군과 해경의 인력과 장비가 낭비되고 있다"며 "국민께 혼선을 일으키고 갈등을 조장하고 있는 것"이라고 주장했다. 이어 "정부와 여당이 사실 그대로를 밝히고, 북한에 당당하게 대응할 것을 촉구한다"고 강조했다.

