물가변동 모니터링, 방역 점검 등 민생 살피기

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 조근제 경남 함안군수가 추석을 앞두고 28일 가야전통시장 방문을 시작으로 민생현장 살피기에 나섰다.

이날 가야전통시장에는 조 군수를 비롯해 조근수 NH농협 함안군지부장, 홍순기 가야전통시장상인회 회장, 김정숙 여성단체협의회장, 군 간부공무원 등도 동행했다.

조 군수는 방역 상태와 물가 추이 등 시장 상황을 꼼꼼히 챙겼다. 상인들이 건의하는 내용을 듣고 메모하는 등 상인과 장보러 나온 주민들의 현장 목소리에 한동안 귀를 기울였다.

조 군수는 “힘든 시기를 잘 견뎌주고 있는 가야시장 상인에 감사드린다”며 “함안군에서 코로나19 확산방지와 전통시장 활성화를 위해 계속해서 힘을 쏟겠다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr