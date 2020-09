키움증권, 추석 앞두고 MTS 먹통 "다른 매체 이용해달라"

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권이 28일 오전 모바일트레이딩시스템(MTS)인 '영웅문S'가 접속 지연되고 있다. 키움증권은 이 다른 매체를 이용해달라고 안내하고 있다.

이날 키움증권 고객홈페이지에는 영웅문S를 통해 거래를 하는 투자자들의 성토가 이어지고 있다.

이같은 호소글이 올라오자 키움증권 측은 공지문을 통해 "영웅문S가 정상적으로 실행되지 않고 있다"며 "다른 매체를 이용해주기 바란다"고 밝혔다.

장 시작 초반부터 MTS 접속이 불안정했던 것으로 파악된다.

9시20분께부터 MTS 접속이 되지 않는다는 글이 올라온 뒤로 30여개가 넘는 항의글이 올라오고 있다.

특히 공지글에는 다른 매체를 통해 거래를 해주기 바란다는 안내가 나왔지만, 일부 투자자들은 모바일 외에는 공인인증서가 등록되어 있지 않아 거래가 어렵다며 증시 반등에 매도를 못하고 있다고 토로했다.

한 투자자는 "고점에서 팔 수 있었는데 컴퓨터로 접속해 고점 대비 떨어진 가격에 팔았다"며 "이럴 경우 어떻게 보상해줄 수 있을지, 추석 전부터 속상하다"고 전했다.

키움증권 관계자는 "현재 상황을 파악하고 있는 중"이라고 말했다.

