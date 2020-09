현대百, 압구정본점에 모피 편집숍 '앳라운지' 오픈

20여 개 국·내외 수입 모피 브랜드 한데 모아 100여 종 상품 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 현대백화점은 28일 압구정본점 3층에 모피 편집숍 '앳라운지(at.Lounge)'를 신규 오픈했다고 밝혔다.

'앳라운지'는 국·내외 모피 브랜드를 비롯한 시즌별 패션 상품을 한 곳에 모아 선보이는 편집매장이다. 매장 면적은 762㎡(약 23.1평)이다. 매장에는 진도모피, 근화모피, 성진모피 등 국내 브랜드 상품 뿐 아니라 이탈리아, 덴마크, 홍콩, 그리스 등 20여 개 수입 모피 등 100여 종을 선보인다. 가을·겨울 시즌에는 모피 중심의 퍼(Fur) 상품들을 내놓고, 봄·여름 시즌에는 플리츠와 캐시미어 소재의 시즌 상품들을 선보인다는게 회사 측의 설명이다.

매장에선 최고급 모피로 손꼽히는 '세이블', '친칠라' 소재의 모피부터 실용성을 강조한 리버서블 밍크 자켓, 캐시미어 상품 등 다양한 겨울 아우터를 판매한다.

매장 오픈을 기념해 모피, 실크 소재의 머플러와 스카프 등 브랜드별로 댜앙향 사은품도 증정한다.

