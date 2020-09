中기업, 홍콩ㆍ상하이 추가 상장 러시

WSJ, 미 규제 등 상장폐지 우려에 中기업들 회귀…中 정부는 금융허브 육성키로

11월 中 알리바바 앤트그룹 등 8곳 홍콩ㆍ상하이 자금조달

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 월스트리트저널(WSJ)이 중국의 주요 기업들이 해외 자금을 유치하기 위해 홍콩과 상하이에서 추가 상장을 추진하고 있다고 27일(현지시간) 보도했다.

미ㆍ중갈등으로 미국의 규제가 강화되자 중국 기업들이 본국에서 추가 상장을 준비중이라고 월스트리트저널은 설명했다.

월스트리트저널에 따르면 오는 11월 이후 뉴욕에 상장된 중국 기업 8곳이 홍콩에 추가 상장, 모두 255억 달러(한화 29조9000억원)를 조달할 계획이다.

시가총액 1조 달러에 달하는 중국 최대 전자 상거래 기업인 알리바바그룹 산하 금융그룹인 앤트그룹과 중국내 KFC 체인을 운용하는 최대 레스토랑 운영업체인 얌차이나홀딩스도 포함됐다. 이외 제이디닷컴, ZTO익스프레스, 화주, 바오준, 넷이즈 등이 중국 본토에서 추가 상장을 앞두고 있다.

월스트리트저널은 중국 기업들이 최악의 경우 미국에서 퇴출될 수 있다는 우려감에 홍콩과 상하이에서 추가 상장을 추진중이라고 설명했다. 일종의 안전망을 구축하기 위한 고육지책이라는 것이다.

월스트리트저널은 미국에 상장된 중국 기업들이 자의반 타의반 형식으로 홍콩과 상하이 증시로 옮겨 가고 있다고 했다. 미국 정부의 규제 등으로 상장 폐지될 수 있는 우려와 함께 중국 정부가 홍콩과 상하이 증시로 이들 기업을 유인하고 있다는 의미다.

이와 관련 조지 매그너스 옥스퍼드대학 중국 센터 연구원은 "중국기업의 본국 회귀는 미국과 중국간의 금융전쟁의 일환이라고 말했다. 정치가 금융시스템을 분리하려는 움직임이라는 것이다.

중국 기업의 본국 추가 상장은 홍콩과 상하이를 주요 금융허브로 육성하겠다는 중국 지도부의 계획과도 일맥상통한다고 월스트리트저널은 부연했다.

뱅크오프아메리카의 아시아ㆍ태평양 주식자본시장 공동책임자인 터커 하이필드는 "더 많은 중국 기술 기업이 미국이 아닌 홍콩이나 상하이에 상장할 가능성이 높다"라고 전망했다.

월스트리트저널은 지난해 중국판 나스닥으로 불리는 상하이증권거래소 과학혁신판에 180개의 기업이 상장했으며 이들의 주식 가치는 1060억 달러에 달한다고 덧붙였다.

