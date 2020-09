위니아딤채, 딤채·딤채쿡 신제품 출시기념 '더블 더블 프로모션’

[아시아경제 이기민 기자] 위니아딤채가 2021년형 신제품 딤채와 딤채쿡 당질저감 50 레트로 출시를 기념하기 위해 ‘딤채X딤채쿡 더블더블 프로모션’을 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 프로모션은 2021년형 신제품 딤채와 딤채쿡 당질저감 50 레트로를 동시 구매할 경우 2021년형 딤채 신제품 모델에 따라 32만원에서부터 최대 52만까지 할인 혜택이 제공된다.

특히 2021년형 딤채 스탠드형 4룸 최상위 모델을 구입할 경우 보상판매 혜택·딤채쿡 당질저감 50 레트로 출시 기념 가격 할인·두 제품의 동시구매 혜택을 더하면 실제 함께 구매하는 딤채쿡 당질저감 50 레트로 제품은 무료인 셈이라고 위니아딤채는 설명했다.

이번 행사는 이달 29일부터 다음 달 31일까지 2021년형 딤채 신제품(400ℓ 이상)을 구입해 오는 11월16일까지 설치한 고객을 대상으로 진행된다. 2021년형 딤채 신제품 모델에 따라 하이마트에서 구입하는 고객에게는 L포인트로, 백화점 및 위니아딤채 전문점, 전자랜드, 할인점 등에서도 동일하게 할인 혜택을 받을 수 있다.

위니아딤채 관계자는 “이번 프로모션은 민족 최대 명절인 한가위를 기념해 고객에게 보다 좋은 구매 혜택을 드리고자 기획됐다”며 “위니아딤채는 앞으로도 삶을 편리하게 할 수 있는 제품개발과 다양한 프로모션으로 고객의 사랑에 보답하도록 하겠다” 고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr