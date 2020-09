“미리 발급받으세요” 부산시, 추석연휴 주민등록 서비스 중단

차세대 주민등록시스템 준비로 연휴기간 무인발급기 ‘올스톱’

9월29일 20시~10월4일 24시 정부24 주민등록 관련 27종

오래된 주민등록시스템을 웹(Web) 기반 환경으로 통합 구축

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 주민등록 등·초본 등 민원서류가 필요한 부산시민은 추석 전에 미리 발급받아놓아야 한다.

부산시는 행정안전부의 차세대 주민등록시스템 도입 준비에 따라 9월 29일부터 10월 4일까지 정부24와 무인민원발급기의 서비스가 중단된다고 27일 밝혔다.

차세대 주민등록시스템 구축은 주민등록 업무환경 변화에 대응하고 미래 신기술 활용 기반을 마련하기 위해 3단계에 걸쳐 시행되며, 10월 5일부터 1단계 시스템이 전면 도입된다.

이번 1단계 사업에서는 20년이 넘은 전국 229개 시·군·구의 노후화된 주민등록시스템을 웹(Web) 기반의 최신 정보기술 환경으로 통합 구축한다.

주민등록 인감 정보의 민감성과 중요성을 고려해 행정망 전용 단말기 지정 보안 수준을 대폭 강화하고, 향후 진행되는 2·3단계 사업에서는 터치스크린을 통한 민원처리 등 디지털 기술을 활용해 주민 서비스 이용 편의성과 서비스 안정성을 더욱 강화할 예정이다.

시스템 전환에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 추석 연휴에 차세대 주민등록시스템 전환 작업을 진행한다.

이에 따라 추석 연휴 기간 주민등록 등·초본 발급, 주민등록 전입신고 등 주민등록 관련 서비스가 전면 중단된다.

부산시 이범철 행정자치국장은 “새로운 시스템 도입으로 인한 시민 불편과 혼란을 최소화하기 위해 노력하고 있으나, 추석 연휴 기간 서비스 중단은 불가피한 만큼 시민의 이해와 협조를 바란다”고 말했다.

