경기도, 법정민원 카카오톡 알림 서비스…내달 5일부터

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 다음 달 5일부터 법정 민원의 정보안내 및 진행상황을 실시간으로 알려주는 카카오 알림톡 서비스를 실시한다.

자신이 신청한 법정민원이 지금 어느 단계에 있는 지에 대한 민원인들의 궁금증 해소를 위한 것이다.

법정민원은 법령에 따라 처리하는 인허가, 등록, 신고, 신청, 확인증명 민원 등을 말한다.

카카오 알림톡 서비스는 별도로 친구 추가를 할 필요 없으며, 민원을 신청하면 접수부터 완료까지 전 과정을 알림 메시지로 안내한다.

스마트폰을 사용하지 않거나 카카오톡 서비스를 이용하지 않는 도민을 위해서는 기존대로 문자로 서비스를 제공한다.

도는 앞으로 대학생 학자금 대출이자 지원사업 등 도 수혜사업 신청결과 알림, 회원가입, 교육신청알림 등 다양한 분야에 알림톡 서비스를 확대 적용할 계획이다.

남윤수 도 열린민원실장은 "카카오 알림톡 서비스가 도민 소통과 신뢰성 높은 민원서비스 제공에 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

