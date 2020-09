[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 서해안고속도로 목포방향 화성주유소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방 수칙을 주유소 건물 전면에 홍보 동영상을 통해 매일 방영하고 있다고 26일 밝혔다.

목포방향 화성주유소는 고속도로 휴게시설협회의 추석 연휴 방역강화 대책의 일환으로 영상물을 통한 홍보와 함께 자체 방역활동을 크게 강화하고 있다.

주유소 관계자는 "추석 연휴 고향 방문 자제에도 많은 귀성 인파와 나들이 차량들이 고속도로로 몰려나올 것에 대비, 방역 시뮬레이션에 따라 한치의 소홀함이 없도록 철저한 소독 활동을 펼치고 있다"고 전했다.

