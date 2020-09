[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 서해안고속도로 매송휴게소는 추석 연휴 기간에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역지침에 맞춰 다양한 '테이크아웃' 식사메뉴를 개발했다고 25일 밝혔다.

경기도 화성시에 자리잡고 있는 매송휴게소는 정부의 강화된 고속도로 추석 명절 방역지침에 따라 차안에서 실속있는 '맛·멋 패키지' 음식물을 다양하게 개발, 선보일 예정이다.

송치권 휴게소 소장은 "명절 연휴 기간에 코로나19 시대 맞춤형 새로운 테이크 아웃 메뉴를 준비했다"면서 "많은 고객분들께서 코로나19를 이겨내고 행복한 귀성길, 귀경길이 되도록 분위기 조성에 노력하고 있다"고 전했다.

