중견기업-스타트업 매칭…'디지털 전환' 속도

산업부·중견련·지능화협·신한銀 등 7자 간 상호협력

'중견기업-스타트업 디지털 전환 상생라운지' 개최

[아시아경제 문채석 기자]정부는 중견기업과 스타트업 간 매칭을 통해 디지털 전환 속도를 높이겠다고 밝혔다.

산업통상자원부는 한국중견기업연합회, 한국산업지능화협회와 함께 25일 오전 9시부터 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 '제1회 중견기업-스타트업 디지털 전환 상생라운지'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 23일 출범한 '중견기업 디지털 연대'를 본격 실행하기 위한 후속조치다.

혁신 스타트업의 새로운 아이디어와 중견기업의 역량·경험을 결합해 디지털 전환을 유도, 새로운 성장 동력을 확보하도록 한다.

행사에선 산업부, 중견련, 신용보증기금, 지능화협회, 신한은행, 와디즈, 알바트로스인베스트먼트 등 7개 기관이 업무협약을 체결했다.

7개 기관은 향후 중견기업과 스타트업간 디지털 전환 상생 활동을 지원하기 위해 적극 협력하기로 했다.

'중견기업-스타트업 퓨처스 프로그램'을 통해 중견기업의 기술 수요에 맞게 우수 스타트업을 발굴·매칭한다. 20건 이상의 파트너십을 구축하는 게 목표다.

협력 사업에서 발굴한 아이디어를 신사업으로 제품화하고 국내외 시장에 진출할 수 있도록 성장 프로그램을 집중 지원한다.

금융기관과 지원기관은 비즈니스 모델 구체화, 마케팅 제공 등을 한다. 크라우드 펀딩 등을 통해 아이디어의 사업화에 필요한 투자도 연계 지원한다.

정부와 지원기관의 글로벌 네트워크를 활용해 중견기업·스타트업의 동반 해외진출을 돕는다. 내년에 250억원의 중견기업 글로벌 지원사업을 하고, 신한퓨처스랩 해외거점을 통해 현지화에 힘을 보탠다.

행사 2부에선 '디지털 혁신! 중견기업-스타트업 상생으로 함께 하겠습니다!'란 슬로건의 디지털 전환 특강과 디지털 보유기술 스타트업의 발표가 진행됐다.

중견기업 대상 사전조사를 통해 발굴된 딥러닝, 데이터 분석 전문 스타트업들이 디지털 전환 사업 아이디어를 발표해 중견기업들의 관심을 끌었다.

정승일 산업부 차관은 "'디지털 전환 상생라운지'는 중견기업과 스타트업이 디지털 전환을 촉진하는 연대와 협력의 장이 될 것"이라며 "중견기업의 디지털 전환을 가속화하고 상생형 혁신생태계 성과를 조기에 창출할 수 있도록 협력기관과 함께 다양한 지원 활동을 전개해 나가겠다"고 말했다.

한편 디지털 전환 상생라운지는 이날 첫 행사를 시작으로 올해 총 5회에 운영된다. 참여를 원하는 중견·스타트업은 지능화협회 홈페이지에 접속하거나 전화를 해 신청하면 된다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr