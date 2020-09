[포토]광진구 새마을부녀회·협의회 추석 앞두고 ‘사랑의 밑반찬 나눔봉사'

올해는 한복말고 위생복 입고 명절 음식 만들기 눈길

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑) 새마을부녀회와 새마을협의회가 24일 추석 명절을 맞아 능동 새마을회관에서 지역 내 소외계층을 위한 ‘사랑의 밑반찬 나눔봉사’ 활동을 펼쳤다.

이 날 새마을부녀회·협의회 회원들은 직접 김치와 전, 송편 등 추석 명절 음식을 만들었다. 특히, 올해는 코로나19 상황을 감안해 한복이 아닌 위생복을 입고 작업해 눈길을 끌었다.

이번에 만들어진 밑반찬은 지역 내 어려운 홀몸 어르신과 한부모 가정 등 120여 명에게 전달될 예정이다.

김선갑 광진구청장은 “이번 밑반찬 나눔봉사를 통해 코로나19로 어려운 상황 속에서도 홀몸어르신 및 한부모 가정이 소외감을 느끼지 않고 훈훈한 추석명절을 보내는데 도움이 되길 바란다”며 “광진구도 복지 사각지대가 발생하지 않도록 사회 안전망을 더욱 촘촘히 살피겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr