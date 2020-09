[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교병원(병원장 이삼용)은 추석을 앞두고 사회복지시설 2곳을 위문했다고 23일 밝혔다.

이날 유호근 전남대병원 총무과장과 유미자 외래간호과장이 광주광역시 동구 노인생활 복지시설 ‘이일성로원’과 남구 ‘남구건강가정·다문화가족지원센터’를 방문해 각각 100만 원씩의 성금을 전달했다.

전남대병원은 불우이웃 사랑과 사회복지 증진을 위해 지난 2011년부터 매년 설과 추석 명절에 사회복지시설을 방문해 온정을 전하고 있다.

유호근 과장은 “코로나19로 인한 경제적 어려움 속에서 힘들게 생활하고 있는 이웃에 대해 비록 작은 정성이지만 희망과 용기를 갖는 데 도움이 되길 바란다” 면서 “앞으로도 전남대병원은 사회적 소외계층을 위한 다양한 공공의료활동을 활발히 전개하겠다”고 밝혔다.

