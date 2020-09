文대통령 "한미동맹 존중하며 전시작전권 전환으로 더 강한 국방력"

군 장성 진급 및 보직 신고식서 밝혀

"군, 달라지는 전쟁의 개념 대비해야"

문재인 대통령은 23일 "군의 가장 기본적인 사명은 강한 국방을 갖추는 것"이라면서 이를 위한 한국 정부의 전략 중 하나는 "한미동맹을 존중하면서 전시작전권을 전환하는 것"이라고 말했다.

문 대통령은 이날 청와대에서 열린 군 장성 진급 및 보직신고식이 끝나고 이어진 환담에서 "국방력은 전쟁으로 돌아가지 않도록 하는 안전판 역할을 해야 한다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 "이제 더 강한 국방력을 만드는 우리 정부의 전략은 세 가지"라면서 그 첫 번째로 "4차 산업혁명 시대를 맞아 새로운 기술, 새로운 장비를 도입하고, 달라지는 전쟁의 개념에 우리가 선도해 나가는 것"이라고 했다. 이어 두번째로 "두말할 필요 없이 굳건한 한미동맹"을 강조하고 세번째로 전시작전권 전환을 언급했다.

문 대통령은 "강한 국방력의 목표는, 전쟁의 시기는 당연히 이기는 것이고, 평화의 시기는 평화를 지켜내고 평화를 더 발전시키는 것"이라고 했다. 이어 "평화의 시대는 일직선으로 곧장 나 있는 길이 아니"라면서 "진전이 있다가 때로는 후퇴도 있고, 때로는 멈추기도 하고, 때로는 길이 막힌 것처럼 보이기도 한다"고 했다.

문 대통령은 "저는 세 가지 발전 전략에 부합해서 빠른 변화를 가장 빨리 이해하고 군에 적용해 군 조직을 더 유연하게 만들 수 있는 능력의 관점에서 인사를 했음을 유념해 달라"고 했다. 그러면서 "기대가 아주 크다. 기대에 맞게 잘해 주실 것이라 믿는다"며 환담 참석자들을 격려했다.

문 대통령은 이날 군 장성 진급 및 보직신고식에서 원인철 합동참모본부의장으로부터 보직신고를 받고 원 합참의장의 삼정검에 수치를 수여했다.

문 대통령은 원 합참의장 외에 남영신 육군참모총장, 이성용 공군참모총장, 김승겸 연합사 부사령관, 김정수 육군 2작전사령관, 안준석 지상작전사령관으로부터도 보직신고를 받았다.

아울러 이 자리에서 문 대통령은 군과 군 장병들의 대민 지원에 대해서도 사의를 표했다.

문 대통령은 "우리 군은 재해 재난이 있을 때마다 늘 국민과 함께해 주셨다"며 "국민은 군의 도움에 힘입어 재해 재난의 어려움을 빠르게 극복할 수 있었다"고 말했다. 그러면서 "정말 군에 각별한 감사 말씀을 드리고 싶다"며 "장병들께도 감사 인사를 꼭 전해 달라"고 당부했다.

이어 "작년 강원도 산불 때, 올해 집중호우 및 태풍 때 군이 큰 역할을 해 주셨다"며 "코로나19 상황에선 검역·방역 등에 있어 간호 인력을 보내주기도 하고, 군 병원시설을 감염환자들을 위해 내놓기도 했다"고 언급했다.

문 대통령은 "군 의료가 함께 몫을 해 주지 않았으면 우리가 가진 공공의료 역량만으로는 코로나 사태 극복에 어려움이 많았을 것"이라며 "덕분에 코로나를 이겨내고 있는 중"이라고 했다.

