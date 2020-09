YG, 8년 공들인 신사옥 大공개…기존 사옥 10배 규모

6000평 규모…2층 전체 구내식당

팬들 위한 휴게 실내 공간 마련 예정

"글로벌 시장서 K팝 위상 높이겠다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] YG엔터테인먼트가 지난 8년간 공들인 신사옥이 드디어 완공됐다.

YG엔터테인트먼트는 신사옥 완공으로 지난 16일부터 일부 인력과 시설들의 이전이 시작됐다고 23일 밝혔다.

YG 신사옥은 서울 마포구 합정동에 위치해 이전 사옥 바로 옆에 건설됐다.

신사옥 규모는 대지 3145㎡(약 1천 평)에 지하 5층~지상 9층, 실내 면적은 총 6000평이다. 기존 사옥의 10배에 달하는 실내 면적이다.

YG는 신사옥 건립을 위해 지난 2012년부터 4년 동안 주변 땅 매입을 순차적으로 진행했고 2016년 착공해 완공까지 4년이 걸렸다.

YG엔터테인먼트는 신사옥 건축 배경에 대해 "이미 지어진 빌딩을 매입하는 좀 더 쉬운 방법도 있었지만 음악을 다루는 특수 업종이다 보니 주변 상권이나 주민들에게 소음 피해를 주면 안 됐다"며 "내부 층간·실간 소음까지 완벽한 차단이 필요해 두꺼운 방음 시설을 위해서는 반드시 높은 층고가 필요했다. 이는 건축 단계부터 철저히 계산하지 않고서는 매우 힘든 일"이라고 설명했다.

지난 10년간 사용해 온 기존 사옥은 지상 연결 다리를 통해 신사옥과 연결될 예정이다.

YG 신사옥에는 복층 높이의 대강당과 대형 댄스 연습실 7실, 대형 녹음 스튜디오 7실, 전속 작곡가와 아티스트를 위한 개인 음악 작업실 30개가 있다.

또 수백 평에 달하는 신사옥 지상 2층 전체를 현대식 식당 존으로 꾸몄다. YG는 집밥 같은 구내식당이 방송을 통해 여러 차례 소개되면서 유명해진 바 있다.

신사옥 지하층에는 대규모 운동시설과 위락 시설이 설치돼 직원들과 소속 가수들의 편리와 복지에도 신경 쓴 모습이다.

YG는 "이전 사옥에 입주한지 10년이 흘렀고 그 이후 관련 사업 분야와 인력이 크게 늘어나면서 주변 여러 건물을 추가로 임대해 사용해 왔었다. 이제 흩어져 있던 조직들이 올 연말까지 신사옥으로 모두 모이게 되면 업무 효율성이 한층 더 높아질 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

YG는 사원 복지뿐 아니라 팬들을 위한 복지 시설도 따로 마련하기로 했다. 신사옥 맞은편에 위치한 작은 신축 건물 전체 층을 임대해 팬들이 이용할 수 있는 휴게 공간과 편의시설 등을 올 연말까지 조성할 계획이다.

YG 측은 "그동안 사옥 앞에는 멀리서 온 해외 팬분들이 소속 가수들을 멀리서나마 잠시 보기 위해 많이 찾아오셨는데, 문제는 매섭게 추운 겨울과 무더운 여름에도 팬분들이 길거리에 서 계셔서 걱정이 많았다. 특히 화장실과 같은 기본 시설 사용에 한계가 있어 너무 죄송스러운 마음이 들었다"고 말했다.

그동안 많은 유명 가수들을 배출해온 YG는 내년 창립 25주년을 맞는다. 현재 YG에는 빅뱅, 블랙핑크, 위너, 아이콘, AKMU, 신인 그룹 트레저 등 수많은 유명 가수와 배우들이 포진해 있다.

YG 측은 "최첨단 시설이 완비된 신사옥에서 신인 아티스트들을 본격적으로 육성하여 글로벌 시장에서 K팝 위상을 높여가는데 일조하겠다"며 포부를 밝혔다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr