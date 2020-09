文대통령, '담양 대잎술' 등 지역 특산물 1만5천명에 추석선물

충북 홍삼양갱, 원주 건취나물, 거제 표고체, 제주 건고사리…코로나19 방역현장 의료진 등에 선물

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령 내외는 전남 담양의 대잎술(또는 꿀) 등으로 구성된 지역 특산물세트를 1만500여명에게 추석선물로 보내기로 했다. '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)' 방역 현장의 의료진에게도 전달될 예정이다.

청와대는 23일 "문재인 대통령 내외는 추석 명절을 맞아 코로나19 대응 등 각 분야에서 국가와 사회를 위하여 헌신하는 분들과 사회적 배려계층 등 약 1만5000여 명에게 선물을 보낼 예정"이라고 밝혔다.

문 대통령은 추석 선물에 '한 분 한 분을 걱정하며 방역과 재난복구, 민생경제에 최선을 다하겠다'는 내용의 인사말을 담았다.

올해 추석 선물은 전남 담양의 대잎술(또는 꿀), 충북의 홍삼양갱, 강원 원주의 건취나물, 경남 거제의 표고채, 제주의 건고사리 등 각 지역의 특산물 세트로 구성됐다.

청와대는 "특히 코로나19 관련 방역 현장의 의료진, 역학조사관 및 집중호우 대응 등 현장에서 최선을 다하는 분들과 국가와 사회발전을 위해 헌신하신 각계 원로, 애국지사, 국가유공자, 민주주의 발전 유공 수훈자 및 다양한 사회적 배려계층 등에게 전달될 예정"이라고 설명했다.

한편 청와대는 "명절을 앞두고 연풍문 2층에서 개최했던 농축수산물 직거래 장터를 비대면 온라인 방식으로 운영(9월1일~14일)했으며 우리 농산물 판매 촉진과 소비 확대에 동참했다"고 밝혔다.

