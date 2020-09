비비안, 유상증자 실권주 청약 경쟁률 1325.49대1 기록

[아시아경제 이민지 기자] 비비안이 실권주를 대상으로 한 일반공모 청약에서 흥행을 기록하며 429억6500만원 규모의 유상증자를 성공적으로 마무리했다.

23일 비비안에 따르면 지난 21~22일 진행한 일반청약자 대상 실권주 일반공모 청약 결과 1325.49대1의 경쟁률을 기록한 것으로 나타났다. 이번 청약은 지난 16~17일 실시된 구주주 청약 이후 발생한 실권 12만720주에 대해 진행된 것으로, 실권주는 주주가 유상신주를 인수할 권리를 상실해 발생한 잔여 주식을 말한다.

일반공모 총 청약주식수는 1억4491만1800주로 일반청약에만 1억4401만1800주가 몰렸다. 고위험고수익투자신탁은 90만주가 청약됐다. 앞서 진행한 구주주 대상 청약에는 발행 예정 주식 1300만주 가운데 1287만9280주의 청약이 이뤄져 99.07%의 청약률을 나타냈다.

이번 유상증자로 429억6500만원의 자금을 확보한 비비안은 시설 및 운영자금과 채무상환 등에 자금을 집행할 예정이다. 신주권 상장예정일은 다음달 12일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr