경남도, 도민들의 요구에 맞는 평생학습 추진

2020년 경남 평생교육진흥 및 지역인재육성 공모사업 중간보고회 개최

도민들의 삶의 질 향상, 평생교육 활성화, 일자리 획득 기회 제공 목표

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도에서 지원하고 경상남도평생교육진흥원이 주관하는 ‘2020년 경남 평생교육진흥 및 지역인재육성 공모사업 중간보고회’를 22일 경남연구원 1층 세미나실에서 개최했다.

이날 보고회에는 컨설팅위원, 경상남도평생교육진흥원 및 관계 기관 담당자 등 총 30여명이 참석한 가운데 공모사업의 추진상황을 점검하고 향후 방향에 대한 컨설팅 시간을 가졌다.

공모사업은 매년 경상남도평생교육진흥원에서 주관하는 사업으로 도민들의 삶의 질 향상과 평생교육의 활성화, 나아가 일자리 획득의 기회 제공을 목표로 한다.

주요 내용은 평생교육진흥사업 분야의 ▲시군-대학 연계 평생교육 플랫폼 구축사업(2개) ▲장애인 평생교육 지원사업(2개), 지역인재육성사업 분야의 ▲지역학습형 일자리 연계 지원사업(7개) ▲인생코스별 전환일자리 지원사업(4개)으로 총 2700여명이 교육에 참여하고 있다.

컨설팅단에서는 이번 공모사업이 생애주기별 평생학습 추진체계를 통해 도민들이 학습에 참여할 수 있는 기초적인 토대를 마련한다는 점에서 의의가 있으며 향후 계속된 지원을 통해 평생학습플랫폼 구축이 필요하다는 의견을 제시했다.

이에 경상남도평생교육진흥원은 중간보고회에 참석한 관계자들의 의견을 반영해 사업을 보완하고 향후 공모사업이 완료되는 12월에 최종성과보고회 및 사업평가를 개최할 예정이다.

민기식 도 통합교육추진단장은 “내년 4월에 출범예정인 재단법인 경상남도평생교육진흥원을 통해 시군 및 지역 평생교육기관들과의 네트워크를 견고히 구축해 도민들의 요구에 맞는 평생학습을 추진하겠다”고 밝혔다.

