대신증권, 자사주 300만주 취득 결정…"주주가치 제고"

[아시아경제 강나훔 기자] 대신증권이 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 자기주식 300만주를 취득한다고 22일 공시했다.

대신증권은 이날 대신파이낸스센터 26층 대회의실에서 자기주식 취득을 위한 이사회를 열고 이같이 결의했다.

자사주 취득예정기간은 2020년 9월 23일부터 12월 22일까지 3개월간이며 취득 예정금액은 327억원이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr