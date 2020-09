대한상의, 韓·터키 비즈니스 포럼 개최…양국 신산업 협력키로

[아시아경제 이기민 기자] 한국과 터키 경제계가 인프라 건설 뿐만 아니라 전기차·의료·스마트시티 등 신산업 분야에서도 협력을 확대하기로 합의했다.

대한상공회의소는 터키 대외경제협력위원회, 산업통상자원부(장관 성윤모), 터키 통상부(장관 루흐사르 펙잔)와 공동으로 22일 ‘한-터키 비즈니스 포럼’을 온라인으로 개최했다고 밝혔다.

한-터키 경협 활성화 방안을 논의하기 위해 마련된 이번 행사는 당초 상반기 중 터키 정상순방과 연계해 개최 예정이었으나, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 순방이 순연됨에 따라 온라인 형태로 진행됐다.

이날 한국 측에는 박용만 대한상의 회장을 비롯해 성윤모 산업통상자원부 장관, 공영운 현대자동차 사장(한국측 경협위원장), 이혁재 셀트리온 전무, 윤철진 SK플래닛 그룹장이 참석했고, 터키 측은 나일 올팍(Nail Olpak) 터키대외경제협력위원회(DEIK) 회장, 루흐사르 펙잔(Ruhsar Pekcan) 통상부 장관, 알리 키바르(Ali Kibar) 키바르 그룹 회장(터키측 경협위원장) 등이 참석했다.

박용만 대한상의 회장은 개회사에서 “한-터키 양국은 전통의 우방국으로 두터운 유대관계를 가지고 있다”면서 “터키 정부의 건국 100주년 경제개발 프로젝트인 ‘VISION 2023’ 계획에 따라 고속철도 인프라 구축이나 공항·에너지·병원 등 대규모 인프라 건설 수주가 계속될 것으로 기대한다”고 말했다. 또한 “터키는 전기차, 바이오, 스마트시티 등 신산업 분야에 대한 투자에도 최근 집중하는 만큼 한국 디지털·그린 뉴딜 정책의 중요 파트너”라며 협력관계를 강조했다.

성윤모 산업통상자원부 장관도 “차낙칼레 대교 건설이나 현대자동차 이즈미트 공장 차량 생산처럼 양국의 상징적 협력 사례가 지속적으로 발굴되도록 정부부처도 적극 지원할 것”을 약속했다.

루흐사르 펙잔 터키 통상부 장관은 “한국과 터키의 자유무역협정(FTA)이 체결된 2013년 이후 교역량이 약 20% 이상 증가하는 등 지난 7년간 양국 기업인들의 협업을 통해 많은 성과를 이뤄냈다”면서 “한국은 바이오·IT 등 여러 산업분야를 선도하는 만큼 오늘 자리를 통해서 양국 경제인들이 더 많은 사업 기회를 발견하고, 유럽과 아시아가 교차하는 매력적 투자처인 터키에도 많은 관심을 바란다”고 말했다.

이날 행사에서는 국내 기업인 셀트리온과 SK플래닛이 각각 터키 바이오산업과 이커머스 시장 진출 성공사례 대해한 발표가 진행됐고,향후 경협 확대 전략에 대한 논의가 심도 깊게 이뤄졌다. 강호민 대한상의 국제본부장은 "향후 터키의 대규모 프로젝트에 한국 기업들이 활발히 진출할 수 있도록 적극적으로 양국 정부와 기업간 교류의 장을 마련하겠다”고 말했다.

