"과일도 소포장으로"…신세계푸드 소포장 조각 멜론 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 신세계푸드가 1인 가구를 위한 소포장 과일 '프레쉬클럽 나우멜론 허니듀'를 출시했다고 22일 밝혔다.

신세계푸드는 최근 별도의 손질과 뒷처리가 필요 없는 소포장 과일이 1인 가구를 중심으로 큰 인기를 끌고 있는 것에 주목했다. 신세계푸드에 따르면 소포장 과일의 지난 7~8월 판매량은 전년 동기대비 102% 늘어난 것으로 나타났다.

특히 부피가 크고 무거워 구입과 보관이 어려울 뿐 아니라 껍질 처리가 부담스러워 1인 가구의 구입이 쉽지 않았던 파인애플과 멜론이 각각 108%, 60%나 뛰는 등 높은 상승세를 보였다. 이는 1~2인 가구가 한번에 즐길 수 있을 정도로 깔끔하게 소포장돼 있어 취식이 편할 뿐 아니라 최근에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 집에 머무르는 시간이 늘어나면서 간식 대용으로 간편히 섭취할 수 있는 소포장 조각 과일에 대한 수요가 높아졌기 때문으로 분석된다.

이러한 추세에 발맞춰 신세계푸드는 미국산 제철 허니듀 멜론을 컷팅해 소포장한 프레쉬클럽 나우멜론 허니듀를 출시하게 됐다. 한입 크기로 자른 허니듀 멜론을 1인 분량인 200g씩 소포장해 편의성을 높인 제품이다. 특히 일반 멜론 보다 당도가 높고 과육이 부드러워 남녀노소 즐길 수 있는 간식으로 제격이다. 전국 이마트에서 판매되며 가격은 3980원(200g)이다.

