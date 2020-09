목포시의회, 노인복지관 등 20개소 위문품 전달

지역민 위로 및 코로나19 예방 캠페인 펼쳐



남교동 중앙식료시장 찾아 코로나19 예방 캠페인



[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 목포시의회(의장 박창수)는 21일 추석 명절을 맞아 사회복지시설을 위문하고, 전통시장을 찾아 코로나19 확산 예방 캠페인과 상인들을 응원했다고 밝혔다.

수도권에서 시작된 코로나19 2차 확산세가 정부와 지자체의 사회적 거리두기 강화로 주춤하고 있지만, 아직도 많은 확진자가 나오고, 깜깜이 환자 비율도 높아 안심할 수 없는 상황이다.

목포시의회는 이러한 상황을 반영해 의장단만이 목포시노인복지관 1개소를 방문해 위문품을 전달하고 애로사항 등을 청취하며 위로했고, 나머지 19개소 시설은 참치 통조림, 김, 멸치 등 위문품을 보내 위문했다.

목포시노인복지관 방문 후에는 남교동 중앙식료시장에서 코로나19 확산 예방 캠페인을 펼치며 경기침체로 실의에 빠진 상인들을 격려했다.

전체 의원과 의회사무국 직원을 참석대상으로 한 시장방문에서는 시장 구석구석을 방역 소독하며 코로나19 예방 캠페인을 펼치고, 시장물건을 구입하며 상인들의 애로사항 청취했다.

박창수 목포시의회 의장은 “우리 고유의 대명절인 추석이 다가오지만, 코로나19로 인해 예전 같지 않은 상황이라며, 부족하지만 도움이 필요한 곳에 조금이나마 보탬이 되고자 이번 일을 추진하게 됐다”며 “우리 모두 이 어려움을 이겨내기 위해 힘을 내자”고 말했다.

한편, 목포시의회는 보건소와 감염병 대응체제를 구축하고 목포시보건소 등 선별진료소 점검, 의원 개별 지역구 방역 소독 참여 등 감염병 예방에 앞장섰으며, 지난 2월 26일에는 동부시장, 8월31일에는 신중앙시장을 찾아 물품을 구입하고, 방역을 하는 등 상인들을 위로 격려했다.

