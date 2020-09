[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군이 '2021년 울진 방문의 해'를 앞두고 전북 완주군과 함께 관광객 유치 공동마케팅에 나선다.

21일 울진군청 대회의실에서는 전찬걸 울진군수와 박성일 완주군수가 참석한 가운데 '2021년 울진-완주 방문의 해' 성공추진을 위한 공동마케팅 업무협약식이 열렸다.

두 지자체는 이날 협약을 통해 문화예술·관광·체육·공무원 역량교육·사회단체 분야에 걸쳐 적극 교류하기로 했다. 협약에는 축제 개최 시 특산품 판매, 홍보부스 등을 설치·운영해 공동마케팅에 협력한다는 내용도 담겼다.

전찬걸 군수는 "영호남간 두 도시의 공동마케팅 협약을 통해 서로가 발전할 수 있는 발판이 되길 바란다"면서 "단순히 교류하는 것 이상으로 실질적 시너지효과를 거둘 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

