한국타이어, 다음달 4일까지 하반기 신입사원 모집

[아시아경제 성기호 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 다음달 4일까지 끊임없는 2020년 하반기 프로액티브 리더를 모집한다고 21일 밝혔다.

이번 하반기 채용에서는 연구개발(R&D)과 생산기술, 경영지원, 영업 및 마케팅 직군을 중심으로 신입사원을 채용한다. 한국타이어는 채용기간 동안 회사와 타이어, 그리고 직무에 대한 지원자들의 이해를 높이고 진정성 있는 소통을 위해 다양한 비대면 활동을 진행할 계획이다.

먼저 한국타이어 공식 홈페이지, 블로그, 포스트, 페이스북 등 온라인 채널에서 직무 안내서와 임직원 인터뷰 동영상을 통해 다양한 직무들의 역할과 필요역량, 관련 전공 등 지원자 맞춤 정보를 상세히 제공한다. 이와 함께 11월초 한국타이어 공식 유튜브 채널에서 실시간 라이브 방송으로 진행 계획인 직무토크 콘서트를 통해 지원자들의 추가적인 궁금증을 해결하고 상호 커뮤니케이션을 진행할 예정이다.

입사 희망자는 다음달 4일까지 한국타이어 채용 홈페이지를 통해 지원 가능하다. 채용 절차는 서류전형을 거쳐 인?적성검사(HKAT), 면접전형 순으로 진행되며, 서류전형 합격자는 10월 중순 한국타이어 채용 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

지원 자격은 성적과 어학 기준을 충족하는 4년제 정규대학 기졸업자 및 2021년 2월 졸업 예정자로서 글로벌 Top Tier 기업에 걸맞은 열정과 도전정신을 갖고 혁신적인 아이디어를 펼칠 인재라면 누구나 지원 가능하다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr