민주 "윤석열 장모, 조국 때처럼 수사하라"

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당이 20일 윤석열 검찰총장의 장모 최모 씨의 주가 조작 의혹 사건과 관련, 검찰이 조국 전 법무부 장관 때처럼 의지를 갖고 수사해야 한다고 강조했다.

신영대 민주당 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "윤 총장은 조국 전 장관 일가 수사가 진행되는 동안 법과 원칙을 강조하며 수백 명의 검사·수사관을 동원하는 등 마치 군사작전하듯 검찰 역량을 총동원했다"며 이같이 밝혔다.

그는 최씨의 주가조작 의혹 사건 관련 고발이 접수된 지 5개월이 지난 지금도 고발인 조사가 이뤄지지 않았다는 점을 지적하면서 "검찰이 ‘제 식구 감싸기’식을 넘어 ‘총장님 식구 감싸기’식 수사라도 하는 듯하다"고 꼬집었다.

신 대변인은 그러면서 "법과 원칙을 아전인수식으로 적용한다면 국민들이 좌시하지 않을 것"이라며 "검찰권이 특정 세력을 위해 쓰여서는 안 된다는 윤 총장의 취임사처럼 검찰권이 윤 총장 일가를 비호하는 데 쓰여선 안 될 것"이라고 덧붙였다.

