[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 순천에서 부녀가 아버지가 거주하는 집 뒤편에서 숨진 채 발견됐다.

20일 경찰에 따르면 지난 19일 오전 7시께 순천시 A(82)씨 집에서 A씨와 그 딸 B(47)씨가 숨진 채 발견됐다.

앞서, 가족들은 경기에 거주하는 B씨가 연락되지 않자 경찰에 실종 신고했다.

경찰은 B씨 행적을 찾다가 아버지인 A씨 집 뒤편에서 함께 숨져 있는 것을 발견했다.

경찰은 B씨 지인인 C씨를 용의자로 보고 추적하던 중에 전남 강진에서 숨져 있는 C씨를 발견했다.

C씨는 극단적 선택을 한 것으로 알려졌다.

경찰은 이들의 시신을 부검해 정확한 사망 원인과 사건 경위를 밝힐 방침이다.

