LG헬로비전, 임직원 자녀 그림으로 미니 전시회 개최

임직원 자녀그림 콘테스트도 열어

[아시아경제 김흥순 기자] LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 4,045 전일대비 90 등락률 +2.28% 거래량 422,059 전일가 3,955 2020.09.18 15:30 장마감 관련기사 LG헬로비전-고용부, 사회적기업 판로 개척 위해 맞손헬로모바일, 월 9000원대 '안심 유심' 요금제 출시 헬로모바일, 5분 안에 끝내는 유심 '셀프 개통' 서비스 출시 close 은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 지친 임직원들에게 일상 속 볼거리를 제공하기 위해 서울 상암동 본사 내 사무실과 라운지에 임직원 자녀들이 그린 그림 65점을 전시했다고 20일 밝혔다.

미취학 아동부터 초등학생까지의 어린 자녀들은 에드바르트 뭉크의 작품 '절규'를 패러디해 개학 연기로 좌절한 모습을 표현하거나 마스크를 쓰고 가족과 놀이공원에 갔던 추억을 그리는 등 코로나19 확산이 바꾼 일상을 그림에 담았다. 또 유명 유튜버가 되고 싶다는 꿈을 표현하거나, 붓이 아닌 태블릿PC의 펜으로만 그림을 그리기도 했다.

LG헬로비전은 온라인 투표를 통해 '임직원 자녀그림 콘테스트'도 열어 우수작품 6점을 선정했다. 유아부(1세~7세), 초등부 저학년(1학년~3학년), 초등부 고학년(4학년~6학년)의 세 부문에서 각각 최우수상과 우수상을 뽑았다.

임직원 자녀그림 콘테스트는 임직원과 가족들의 참여로 기업의 문화와 환경을 만들어가자는 취지로 진행하는 LG헬로비전의 조직문화 프로그램이다. 2017년에 이어 두 번째로 열렸다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr