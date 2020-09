'여름방학' 최우식, 비리야니 치킨 도전…안소희 "맛있다" 한마디에 행복

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 18일 방송된 tvN '여름방학'에서 최우식은 안소희와 최용빈을 위해 처음으로 인도 요리인 치킨 비리야니를 요리했다.

안소희와 정유미가 씻는 동안 최용빈이 "형이 도와줄 것 없냐"며 묻자 최우식은 "아유, 없습니다"라며 한사코 거절했다.

요리 과정에서 소스를 심하게 많이 넣게 된 최우식은 "어떡하지?"하며 절망했다.

최우식은 "외국 살 때 인도 음식을 많이 먹어 봤다. 요리해 보는 건 처음이다"라고 말했다. 그러다 이어 "사실 그렇게 많이 먹지도 않았었다"라고 고백해 웃음을 자아냈다.

네 사람은 최우식의 치킨 비리야니, 안소희의 감자조림을 챙겨 바닷가로 향했다.

이들은 바다 앞에 돗자리를 펼치고 음식을 즐겼다. 치킨 비리야니를 맛본 정유미와 안소희는 "맛있다"며 입을 모았다.

한편, 비리야니는 향신료가 접목된 인도의 대표적인 쌀요리다. 향신료에 재운 고기, 생선 등의 갖은 재료를 볶아 반쯤 익힌 쌀과 함께 찌거나, 향신료에 재워둔 주재료를 미리 익히지 않고 생쌀과 함께 쪄서 만든다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr