"울산 2600가구·부산 4400가구 대단지" 다음주 분양 주요단지 살펴보니

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 전국에서 1만1662가구가 분양에 나선다. 부산 연제구 '레이카운티', 울산 중구 '번영로센트리지' 등 지방광역시를 중심으로 2000~4000가구 규모 대단지가 눈에 띈다.

19일 부동산114에 따르면 9월 넷째 주에는 전국 12개 단지에서 총 1만1662가구(일반분양 7431가구)가 분양을 시작한다. 경기 의정부시 의정부동 '의정부역스카이자이', 부산 연제구 거제동 '레이카운티' 등이 공급된다. 모델하우스는 4개 사업장에서 개관을 준비 중이다. 경기 화성시 반정동 '반정아이파크캐슬5단지', 경기 수원시 망포동 '영통롯데캐슬엘클래스' 등이 개관을 앞두고 있다.

GS건설은 의정부시 의정부동 238-10 일대에 '의정부역스카이자이'를 분양한다. 최고 49층, 66·74·84㎡(전용면적), 총 393가구 규모다. 지하철 1호선 의정부역, 경전철 의정부중앙역이 위치한 역세권이며 다양한 편의시설도 인근에 자리한다. 반경 1㎞ 내에는 신세계백화점(의정부점), 하나로마트(가능점), 경기북부권 최대 규모인 제일시장이 위치해 있다. 교육시설로는 단지 바로 옆 의정부중앙초를 비롯해 의정부중·의정부여중·의정부고 등이 주변에 있다.

삼성물산과 대림산업, HDC현대산업개발 컨소시엄이 부산 연제구 거제2동 일대를 재개발해 '레이카운티'를 분양한다. 지하 3층~지상 35층, 34개동, 39~114㎡로 구성되며 총 4470가구 중 2759가구가 일반분양 물량이다. 부산시청과 부산고등검찰청, 부산지방법원, 부산경찰청 등이 주변에 있으며 홈플러스(아시아드점), 부산의료원, CGV, 사직종합운동장, 거제시장 등의 생활인프라가 갖춰져 있다. 부산 지하철 3호선 종합운동장역, 동해선 거제해맞이역과 거제대로를 이용해 시내 외 이동이 편리하다.

현대엔지니어링 컨소시엄은 이달 울산 중구 복산동 460-72 일원에 B-05구역 주택재개발정비사업을 통해 '번영로센트리지'를 분양한다. '번영로센트리지'는 총 29개동, 지하 3층~지상 25층, 2625가구 규모의 대단지로 조성되며 이 중 1655가구가 일반분양분이다. 복산초가 들어설 예정인 초품아 단지이며 서덕출공원을 통해 힐링 라이프를 즐길 수 있다.

HDC현대산업개발과 롯데건설은 경기 화성시 반정동 621-87 일원에 '반정 아이파크 캐슬 5단지'를 분양할 예정이다. 단지는 망포지구를 비롯한 수원시 영통구 생활권 내 위치하고 있어 잘 조성된 인프라를 누릴 수 있다. 이마트트레이더스(수원신동점)와 롯데마트(권선점), 이마트(수원점), NC백화점(수원점), 메가박스(수원점), 수원수산시장 등 쇼핑·문화시설 이용이 편리하다. 교육여건으로는 망포4지구 내 초등학교 부지가 계획돼 있어 향후 도보 통학이 가능하다. 영통구청 및 망포역, 영통역 일대에 조성된 영통 학원가도 인접해 있다. 분당선 망포역, 매탄권선역을 이용할 수 있으며 KTX경부선·1호선·수인선 환승역인 수원역도 가깝다.

