주택건설협회, 사회복지시설에 4500만원 후원금 전달

[아시아경제 문제원 기자] 대한주택건설협회는 사회공헌활동의 일환으로 18일 서울 동작구 소재 아동보육시설 '시온원' 등 전국 13개 지역에서 사회복지시설 후원금 전달행사를 가졌다고 밝혔다.

협회는 중앙회 및 12개 시도회를 통해 아동보육시설·노인복지센터 등 사회복지시설에 4500만원의 후원금과 160만원 상당의 후원물품을 전달했다.

박재홍 협회장은 "앞으로도 취약계층에 대한 후원 및 봉사활동을 지속적으로 추진함으로써 공적단체로서의 사회적 소임을 다하겠다"고 말했다.

협회는 매년 추석명절 전 소외받고 어려운 이웃들을 돕고자 아동보육시설 등 사회복지시설을 방문해 사랑나눔 봉사활동을 진행하고 후원물품이나 후원금을 전달해오고 있다.

다만 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 우려로 봉사활동은 진행하고 않고 후원물품 및 후원금 전달행사만 가졌다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr