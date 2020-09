협력업체 포함 전수조사 결과 687명 음성, 확진자 13명 최종 확인

방역당국 협의 거쳐 18일부터 재가동

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 송파 캠프 직원과 협력업체 700명을 대상으로 한 전수 검사에서 지난 9일 이후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생하지 않았다고 18일 밝혔다. 전수 조사 결과 여러 외부 감염으로 추정되는 송파캠프 내 확진자는 총 13명이다. 이에 따라 송파 1, 2캠프는 방역당국과의 협의를 거쳐 이날부터 재가동에 들어간다.

쿠팡은 지난 4일 송파 2캠프 직원 한 명이 코로나19 확진 판정을 받아 송파 1캠프와 송파 2캠프를 폐쇄했으며, 휴무일 외부에서 확진 직원과 식사를 한 직원 2명이 추가로 확진돼 전 직원과 협력업체 700명에 대해 검사를 독려한 바 있다.

