文대통령 "만남의 희망 포기 않으면 반드시 통일의 길로 갈 것"

9·19 평양선언 2주년 앞두고 불교 지도자 청와대 초청

文 "불교, 천년 연등회도 취소…코로나 방역 협조 감사"

문재인 대통령은 9·19 평양공동선언 2주년을 하루 앞둔 18일 불교계 지도자들과 만나 "만남과 대화에 대한 희망을 포기하지 않는다면 우리는 반드시 평화와 통일의 길로 나아갈 것"이라고 말했다.

문 대통령은 이날 불교 지도자들을 청와대로 초청해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역에 협조해온 불교계에 감사의 뜻을 전하면서 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "내일은 9·19 평양 공동선언 2주년이 되는 날"이라면서 "2018년 저는 평양에서 김정은 위원장과 함께 평화의 한반도를 향해 나아가겠다고 8000만 우리 민족과 전세계에 선언했다"고 했다.

이어 "불교계는 남북정상회담 앞두고 한반도 평화 안정 기원하는 법회를 열어줬고, 지난해에 이어 올해도 평화 통일을 염원하는 기도를 해줬다"며 불교계가 한반도 평화를 위해 함께 동행해온 것에 대해 사의를 표했다.

문 대통령은 "불교는 1700년간 이땅의 고난을 이겨내는 힘이 됐다"며 "호국과 독립, 민주와 평화의 길을 가는 국민들 곁에 언제가 불교가 있었다"고 했다. 그러면서 "남북 교류의 길을 열고, 한반도 평화의 길을 앞당기는 데 불교계가 항상 함께 해 주시길 바란다"고 덧붙였다.

아울러 문 대통령은 코로나19 상황에서 방역에 적극 협조해온 불교계에도 감사를 거듭 표했다.

문 대통령은 "불교계는 코로나 초기부터 앞장서 방역을 실천해 주셨다"며 "법회를 비롯한 모든 행사를 중단했고, 사찰의 산문을 닫는 어려운 결단을 내려주셨다"고 평가했다.

이어 "부처님 오신 날 봉축 법요식까지 뒤로 미루고, 코로나 극복을 위한 기도를 진행해 주셨다"며 "5월에서는 천년 넘게 이어온 연등회 마저 전격적으로 취소했다"고 덧붙였다. 그러면서 "화합과 평화의 연등행렬은 볼 수 없었지만, 어려움을 나누면 반드시 코로나를 이겨낼 수 있다는 희망의 등불을 밝혀주셨다"고 강조했다.

이날 간담회에는 조계종 총무원장이자 한국불교종단협의회 회장인 원행스님, 천태종 총무원장 문덕스님, 진각종 통리원장 회성 정사, 관음종 총무원장 홍파스님, 태고종 총무원장 호명스님 등 불교계 지도자가 참석했다.

문 대통령이 불교 지도자들을 초청해 간담회를 하는 것은 지난해 7월에 이어 취임 후 두 번째다.

문 대통령은 지난달 20일에는 천주교 지도자들을, 같은 달 개신교 지도자들을 청와대로 초청해 코로나19 방역과 관련한 의견을 나눈 바 있다.

