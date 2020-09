[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 나인뮤지스 출신 가수 경리가 SNS로 근황을 전했다.

17일 경리는 인스타그램을 통해 "그럴수도 있지 모"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진 속 경리는 하얀 니트를 입고 도트무늬의 머리띠를 착용했다.

경리는 2AM 출신 정진운과 3년째 공개열애 중이다. 지난해 11월 열애설이 불거지면서 두 사람은 2017년부터 교제했다고 밝혔다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr