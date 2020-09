블랙핑크 지수, 백종원에 팬심…'맛남의 광장' 처음으로 출연 요청

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 블랙핑크 지수가 홀로 '맛남의 광장'에 출연해 화제가 됐다.

17일에 방송된 SBS '맛남의 광장'에서는 블랙핑크 지수가 스페셜 게스트로 등장했다.

이날 방송에서는 블랙핑크 지수가 농벤져스를 기다렸다. 가장 먼저 도착한 김희철은 "이런 누추한 곳에 귀한 분이 오셨냐"라며 지수의 등장에 즐거워했다. 김동준과 양세형이 이어 지수를 보고 놀라워했다.

김동준과 양세형은 지수와 먼 자리를 택하며 지수의 옆자리로 가장 늦게 도착할 유병재에게 내줬다. 이에 지수는 "제 주변을 다 피하고 계세요"라고 말했고, 농벤져스는 "아니다. 원래 우리 자리다"라고 답했다.

이어 백종원이 도착하자 그에게 "정말 좋아한다. 항상 보면서 어설프게 요리를 따라 하고 그랬다"라며 "냉라면은 게임하면서 엄청 만들어 먹었다"라고 밝혔다.

지수는 이어 "내가 여기에 나오고 싶다고 이야기를 해서 나왔다"라며 "그전에는 나가고 싶다고 말한 방송이 없다"라고 밝혔다.

이어 맛남의 광장의 출연하고 싶었던 이유에 대해 "취지도 좋고 맛있는 음식도 많이 먹을 수 있으니까 1석 2조, 1타 쌍피라서 나오고 싶었다"라고 말했다.

이에 양세형은 "그룹이면 단독으로 방송에 나오는 게 불편하기도 하고 힘들 텐데 용기를 갖고 나온 거 아니냐"라고 물으니 지수는 "아니다. 혼자 맛있는 거 다 먹으려고 혼자 나온 거다. 제가 가서 애들한테 음식도 만들어줄 거다"라고 답했다.

