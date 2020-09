[아시아경제 성기호 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발에 나서고 있는 미국 바이오업체 모더나가 임상에서 수준 이상의 효능이 입증되면 긴급사용승인(EUA)을 신청할 방침이라고 밝혔다.

17일(현지시간) 현지 언론에 따르면 스테파네 방셀 모더나 최고경영자(CEO)는 "독립 안전성 검증 위원회가 초기 임상 결과에서 백신이 70, 80, 90%의 효과를 가진 것으로 판단하면 사용 승인을 검토하겠다"고 밝혔다.

방셀은 "(백신 효과가) 해당 수준에 도달한다면 많은 고위험군 환자의 생명을 구할 수 있기 때문에, 제한된 집단에 대해 긴급사용승인 신청을 검토하겠다"고 말했다.

모더나는 초기 임상 결과가 빠르면 10월 또는 11월에 나올 것으로 보고 있다. 모더나는 지난달 3만명 규모의 3상 임상시험에 착수했다.

