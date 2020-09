추미애 “발단은 당직병사 ‘카더라’…野, 억지·궤변 책임질건가”

“공익제보자 요건 갖추려면 공익에 부합해야”

자신의 검찰소환 가능성에 대해 “정치공세”

“공정은 근거 없는 새치 혀에서 나오는 것 아냐”

[아시아경제 임춘한 기자] 추미애 법무부 장관은 17일 아들의 군복무 특혜 의혹과 관련해 “이 사태의 발단은 최초의 제보자로 알려진 당직병사이다. 저의 아들과 같은 중대 소속이 아니고 다른 중대 소속으로, 이른바 카더라”라며 “군인들은 같은 중대 소속이 아니면 이웃집 아저씨라고 속칭한다고 한다. 이웃집 아저씨의 오인과 추측을 기반으로 한다”고 밝혔다.

추 장관은 이날 국회에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 김승수 국민의힘 의원의 질문에 “야당에서는 공익제보자라고 하는데 공익제보의 요건을 갖추려면 공익에 부합해야 한다”며 “공익제보를 받아들이는 기관이나 국회의원들도 검증을 거치는 정도는 해야 책임 있는 자세가 아닐까 생각한다”며 이같이 말했다.

추 장관은 “의혹에 의혹을 자꾸 붙여서 여기까지 눈덩이처럼 커져서 왔는데 억지와 궤변은 제기한 쪽에서 책임을 져야할 것”이라며 “검찰이 수사를 하고 있는 중이고 결론 나올 테니까 좀 참아주면 어떻겠나. 저도 많이 인내하고 있다”고 밝혔다.

김 의원이 “장관이나 남편분이 (민원실에) 전화를 안했다는 말을 책임질 수 있는 것이냐”고 묻자 추 장관은 “어떤 책임을 질까요. 의원님의 억지와 궤변에 대해 나중에 책임을 지시겠느냐”고 맞받아쳤다.

추 장관은 아들이 입대 몇 달 전 축구를 하고 있는 사진과 관련해 “제 아들이 며칠의 휴가를 더 받기 위해 하지 않아도 될 수술을 했다는 취지로 질문하는 것이냐”며 “그것을 책임질 수 있느냐. 그런 의혹 제기를 이 국정 단상에서 말해서 국민을 오해하게 하는데 대해 어떤 책임을 질수 있느냐”고 비판했다.

추 장관은 자신의 검찰 소환 가능성에 대해서는 “그것이 바로 정쟁이고 정치공세다. 그런 것을 노리는 게”라며 “무슨 혐의의 구체적인 근거가 있고 수사의 단서가 있어야 함에도 그것을 노려 지난 몇 달간 여기까지 끌고 오지 않았느냐”고 밝혔다. 그러면서 “저에 대한 고발은 매일 한두 건씩 생긴다. 그걸 다 응해서 출석하면 제 업무는 어떻게 보느냐”며 “공정은 근거 없는 새 치 혀에서 나오는 것이 아니다”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr