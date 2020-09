국내 증시, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락 마감

[아시아경제 박지환 기자] 국내 증시가 외국인과 기관투자자들의 동반 매도세에 1%대 하락세를 나타냈다.

17일 코스피는 전 장보다 1.22%(29.75포인트) 하락한 2406.17에 장을 마감했다. 이날 코스피는 전 장보다 0.21%(5.15포인트) 내린 2430.77로 장을 출발해 2430선에서 등락을 거듭했다. 이날 시장은 기관과 외국인의 매도세로 한때 2400선 아래로 떨어지기도 했다.

수급별로는 외국인과 기관이 1270억원, 3339억원 순매도했다. 반면 개인은 4581억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,500 전일대비 1,500 등락률 -2.46% 거래량 23,772,696 전일가 61,000 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락말씀드렸죠? 삼성전자가 오를 수 밖에 없는 이유! 세계 최소 곡률 폴더블!'갤럭시로 찍고 QLED TV로 본다'…삼성전자, 8K영화 '언택트' 제작발표 close 가 전 장보다 2.46% 내린 5만9500원에 거래됐다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 757,000 전일대비 19,000 등락률 -2.45% 거래량 120,629 전일가 776,000 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락삼성바이오, 파노로스 항암신약 후보물질 위탁개발코스피, 기관 매도세에 2430선 아래로 close (-2.45%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 300,500 전일대비 6,500 등락률 -2.12% 거래량 820,592 전일가 307,000 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락"고점 찍었다" 이젠 하락 베팅네이버, '수해 농가 응원 라이브' 중소상공인 지원 close (-2.12%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 645,000 전일대비 42,000 등락률 -6.11% 거래량 3,356,435 전일가 687,000 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락LG화학, 전지사업부문 물적분할해 'LG에너지솔루션' 신설배터리 떨어진 LG화학, 주주는 시름시름 close (-6.11%) 등이 하락했다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 700 등락률 +0.86% 거래량 4,015,137 전일가 81,500 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 FOMC 결과 앞두고 상승세 '일단멈춤'…코스닥 900선 아래로SK하이닉스, 최근 5일 외국인 402만 9511주 순매수... 주가 8만 900원(-1.22%)코스피, '2440선' 보합권 출발...코스닥 장중 '900선' 돌파 close (0.86%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 184,000 전일대비 500 등락률 +0.27% 거래량 4,361,594 전일가 183,500 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 신형 투싼, 사전계약 첫날 1만대 돌파…현대차 SUV 역대 기록FOMC 결과 앞두고 상승세 '일단멈춤'…코스닥 900선 아래로현대차, 2022년 북미 수소트럭 상용화…수소 트랙터도 개발중 close (0.27%) 등은 상승했다.

코스닥은 전 장보다 1.24%(11.10포인트) 내린 885.18에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 전 장보다 0.18%(1.60포인트) 오른 897.88로 출발했지만 장초반 하락 전환했다.

코스닥 시장 역시 외국인과 기관들이 동반 매도에 나섰다. 이들은 각각 312억원, 1727억원 순매도했다. 반면 개인은 2241억원어치 주식을 순매수했다.

시가총액 상위종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 98,100 전일대비 1,600 등락률 -1.60% 거래량 1,048,278 전일가 99,700 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락코스피, 기관 매도세에 2430선 아래로코스피, 2440선 보합권 거래…코스닥 900선 유지 close 가 전 장보다 1.60% 하락한 9만8100원에 거래됐다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 204,900 전일대비 10,300 등락률 -4.79% 거래량 250,828 전일가 215,200 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락코스피, 기관 매도세에 2430선 아래로FOMC 결과 앞두고 상승세 '일단멈춤'…코스닥 900선 아래로 close (-4.79%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 66,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 66,300 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락카카오게임즈, 주가 6만 6500원.. 전일대비 0.3%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close (-2.56%) 등도 내림세를 기록했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 269,200 전일대비 1,500 등락률 +0.56% 거래량 1,226,917 전일가 267,700 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 “오가노이드” 들어보셨어요? 이게 치료할 수 있는 비밀 열쇠 입니다!FOMC 결과 앞두고 상승세 '일단멈춤'…코스닥 900선 아래로코스피, 2440선 보합권 거래…코스닥 900선 유지 close 과 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 117,000 전일대비 4,600 등락률 +4.09% 거래량 1,427,901 전일가 112,400 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비, 주가 11만 4700원.. 전일대비 2.05%FOMC 결과 앞두고 상승세 '일단멈춤'…코스닥 900선 아래로코스피, 2440선 보합권 거래…코스닥 900선 유지 close 는 각각 0.56%, 4.09% 올랐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr