현대건설기계, 알제리서 지게차 100여대 수주

현대건설기계는 이번 수주를 두고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 전 세계 건설장비 시장이 위축된 상황에서 현대건설기계의 전략적인 현지 맞춤형 마케팅을 진행해 성사됐다고 설명했다.

현대건설기계는 이번 대량 수주를 포함해 올해 알제리에서만 총 408대를 판매하게 됐다. 이는 현대건설기계의 지난해 알제리 연간 지게차 판매량(338대)을 넘어선 수치다.

현대건설기계는 정부 주도의 인프라 개발에 나선 알제리 현지 고객의 요구를 충족시키며 굴착기와 지게차 등 건설장비의 추가 수주도 기대를 모으고 있다고 기대했다.

현대건설기계는 지난 2005년 알제리 건설장비 시장에 진출해 적극적인 고객 대응과 신속한 애프터서비스·부품 공급 등으로 브랜드 인지도를 구축해 10여년간 현지 굴착기 판매량 1위 자리를 유지하고 있다.

현대건설기계 관계자는 "현지 딜러망을 통한 공격적인 영업과 발 빠른 시장 대응으로 신규 고객 확보는 물론, 재구매 시에도 현대건설기계 제품을 먼저 찾을 수 있도록 고객 지원 강화에 최선을 다하고 있다"며 "견고한 현지 판매 네트워크를 바탕으로 정부와 공기업을 대상으로도 적극적인 마케팅을 펼쳐 나갈 것"이라고 말했다.

한편 현대건설기계는 세계 150개국 540여개의 딜러망과 미국, 유럽, 중국, 인도 등의 현지 해외법인을 통해 굴착기, 휠로더, 지게차 등의 건설 장비와 산업 차량을 수출하고 있다.

