KF 임직원 2000만원 성금 기탁…직원 급여 공제·임원 성과급 10% 반납

직원 성과급 일부는 온누리 상품권으로 지급, ‘지역상생’ 추구

[아시아경제 임철영 기자] KF(한국국제교류재단)의 임직원이 성금 2000만원을 사회적 취약계층을 위해 기탁한다.

17일 KF에 따르면 제주 본부와 국내 2개 사무소 및 8개 해외사무소의 직원들은 급여에서 자발적으로 공제하는 방식으로 성금을 모금했다. 직원들이 모은 성금에 임원(이사장·상임이사 2인)이 자진해서 반납한 경영평가 성과급 일부(10%)도 보태졌다.

코로나19 확산의 지속, 집중호우로 인한 수해와 연이은 태풍 피해로 지친 국민들의 ‘고통분담’에 전 임직원이 마음을 함께 모았다. 기탁금은 전국재해구호협회, 근로복지공단 근로복지진흥기금, 에덴복지재단과 함께 취약계층의 생계 및 고용안정을 위해 사용된다.

KF는 또한 상기 성금 기부와 별개로 직원 경영평가 성과급 중 일부인 1480만원을 온누리 상품권으로 지급함으로써 ‘지역상생’ 의지를 표했다. 이 같은 결정은 모두 노사 간의 자율적 합의를 통해 이뤄졌다.

이근 KF 이사장은 “많이 지쳐있을 우리의 이웃들에게 작은 힘을 모아 응원을 보내자는 취지에 전 임직원이 뜻을 같이 했다”며 “앞으로도 사회적 가치 확산 노력을 계속 이어가겠다”고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr